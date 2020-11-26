11 مقعدًا لـ«الشعب الجمهورى» و7 لـ«النور» فى إعادة لانتخابات النواب

نجح حزب الشعب الجمهوري في الحصول على 11 مقعدًا في جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعدما كان ينافس بـ19 مرشحًا في تلك الجولة.كما حصد حزب النور 7 مقاعد، عنهم أحمد العرجاوي عن دائرة أبوحمص وإدكو بمحافظة البحيرة، وأحمد حمدي عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وخالد أبوخطيب عن دائرة أبوالمطامير ووادي النطرون والنوبارية بمحافظة البحيرة، وعبدالحكيم مسعود عن دائرة ناصر والواسطى بمحافظة بني سويف، وعبدالمنعم عبدالعليم عن دائرة طامية وسنورس بمحافظة الفيوم، وأحمد خليل وأحمد الشريف عن الدخيلة والعامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية.كما نجح حزب "حماة الوطن" في حسم 4 مقاعد له من جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى بعدما كان لديه 10 مرشحين في تلك الجولة.أما حزب "الحرية" فنجح في الحصول على مقعدين من جولة الإعادة، وحصد حزبا المصري الديمقراطي والوفد مقعدًا واحدًا لكل منهما.