«سلم إنقاذ» و«سلم موت» فى انهيار عقار بالإسكندرية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالإسكندرية بلاغًا بسقوط أجزاء من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الجمرك، والذي نتج عنه احتجاز عدد من الأشخاص داخل العقار.على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية والتوجه للعقار محل الواقعة، وتبين أن العقار "بناء قديم" مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وسقوط سلم العقار ونتج عن ذلك احتجاز عدد 3 أشخاص من قاطني العقار، وتمكنت القوات من خلال استخدام السلم الهيدروليكي من إنزال المُحتجزين، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.وقد لاقت سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ وإنقاذ المحتجزين استحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر للقوات على الجهد المبذول.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.