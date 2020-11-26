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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. عرض مسرحية «ولا فى الأوهام» على «MBC مصر»

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:35 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا الجمعة في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "ولا في الأوهام".

تدور أحداث مسرحية "ولا في الأوهام"، حول تورط أحد الأشخاص في جريمة قتل، ويسعي فريق من الشرطة لكشف القاتل بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "ولا في الأوهام" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 27 نوفمبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.

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