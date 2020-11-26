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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العسيري

محافظات

إجراءات جديدة في جامعة أسيوط لمواجهة «كورونا»

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:28 م
‬الدكتور طارق الجمال
‬الدكتور طارق الجمال
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أصدر ‬الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، ‬قرارًا يقضي ببدء تطبيق نظام تخفيض أعداد العاملين المتواجدين بمختلف القطاعات‪ ‬التعليمية والإدارية بالجامعة، بداية من الأول من ديسمبر المقبل، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات مواجهة ‬فيروس كورونا المستجد، مع إلغاء القرار السابق المتعلق بمد نوبات العمل حتى الفترة المسائية.

وقال "‬الجمال"، في بيان اليوم الخميس، إن ذلك القرار يأتي ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية‪ ‬لمنع التكدس بمكاتب وإدارات الجامعة؛ من أجل منع انتشار العدوى بالفيروس المستجد، ‬وتوفير بيئة صحية آمنة وصحية للمتواجدين بها، لافتًا إلى أن نسبة تخفيض العمالة متفاوتة في كل إدارة وفق طبيعة العمل بها، والتي تبدأ من 50% حضورًا، وتصل إلى 10% حضورًا من‪ ‬العدد الإجمالي في بعض الإدارات الأخرى.

ولفت إلى أن العمالة المتعاقدة والمؤقتة اليومية يتم منحهم إجازة مدفوعة الأجر يومين أسبوعيًا، على أن يكون أي تغيب أكثر من ذلك خصمًا من الراتب، مشيرًا إلى أن قرار تخفيض العمالة من المقرر سريانه إلى حين‪ ‬صدور إشعار آخر بإلغائه، وعودة العمل بكافة الإدارات بكافة طاقتها البشرية‪‬.

ونوه بأنه فوض عمداء الكليات والمعاهد بتكليف ما يلزمهم من عاملين بالتواجد خلال الفترة المسائية والممتدة من الحادية عشر صباحًا وحتى السادسة مساءً، في حال احتياج الخدمة التعليمية إلى ذلك، على أن يستثنى من القرار الموظفين والعمال بقطاعات الأمن الجامعي وشئون المقر ومكاتب المعاونين والسيارات ودار الضيافة والمؤتمرات والصيانة المركزية والقرية الأوليمبية والمدن الجامعية والتغذية، على أن يضع المسئولين عن كل إدارة مواعيد نوبات العمل اليومي وفق طبيعة العمل.

وذكر أن القرار ‬يتضمن التأكيد على استمرار التزام العاملين بارتداء‪ ‬الكمامات أثناء تواجدهم بمقار عملهم، وخصم ثلاثة أيام جزاءً فوريًا لمن يخالف‪ ‬ذلك، مع حظر انتقال أو تحرك الموظفين أو العاملين بين وحدات وإدارات‪ ‬قطاعات وكليات الجامعة خلال فترة العمل إلا فى حالات الضرورة.
 

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