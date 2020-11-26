بلومبرج: الاقتصاد التركي يواجه تقلبات خطيرة وقرارات الحكومة لن تنقذه

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن المسئولين الاقتصاديين الجدد في تركيا يتسابقون لعكس السياسات التداخلية التي قادها صهر الرئيس، رجب طيب أردوغان، لكن تحولهم الجديد للسوق قد يعني في البداية مزيدًا من التقلبات لليرة.وتابعت أنه منذ الإطاحة بمحافظ البنك المركزي واستقالة وزير المالية، بيرات البيرق، في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت تركيا في رفع القيود التي تهدف إلى منع المضاربين من تداول الليرة، وألغت القرارت المتعلقة بإجبار المقرضين على تمديد الائتمان ورفع أسعار الفائدة بأكبر قدر في أكثر من عامين.ورحب المستثمرون بالعودة إلى معتقدات السوق، رغم رفضهم نظريات أردوغان المتناقضة بأن المعدلات المرتفعة تغذي التضخم.ويقول المحللون إن الخطوة المنطقية التالية ستكون زيادة تخفيف القيود على مقايضات العملات وصفقات المشتقات التي يمكن للبنوك المحلية تنفيذها مع نظرائها الأجانب، مما جعل الوصول إلى الليرة في الخارج باهظ التكلفة، إلا أن الحكومة قد لا تتخذ مثل هذا القرار.وأكدت الوكالة أن هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة لن تفعل شيئًا يذكر لإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة، وقد تزيد الضغط على العملة التي عادت للتراجع مرة أخرى بعد أسبوعين من الارتفاع.وقال هاكان كارا، الذي شعل منصب كبير الاقتصاديين في البنك المركزي منذ عام 2003 حتى إقالته من منصبه العام الماضي: "قد يؤدي فك قيود المقايضة إلى تقلبات في احتياطيات البنك المركزي والعملة، الأمر الذي قد يؤثر على معنويات السوق".وتابع: "يجب على السلطات تصميم خطة بالتنسيق مع البنوك، لتخفيف القيود الخارجية تدريجيًا، وفي الوقت نفسه إجراء عمليات شراء العملات الأجنبية للبنك المركزي لاستبدال المقايضات".ويمكن للمسئولين فعل ذلك بالضبط، في محاولة لإعادة بناء الاحتياطيات المستنفدة، حيث تدرس السلطات إعادة تشغيل المزادات لشراء الدولار بالليرات لأول مرة منذ عام 2011، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.وأوضحت الوكالة أنه نظرًا لأن هذه الآلية ستخلق ضغطًا جديدًا على الليرة الهشة بالفعل، يقول الاقتصاديون إن المسئولين قد يختارون أولًا مبيعات السندات الدولية، في محاولة لزيادة احتياطيات العملة الأجنبية، وإيقاف المزادات حتى عودة سوق الصرف إلى طبيعتها.وتابعت أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي أو الحيازات المجردة من الالتزامات للمقرضين انخفضت لأكثر من النصف، وعندما يتم تجريد الأموال المقترضة من المقرضين المحليين عن طريق المقايضات من صافي الاحتياطيات، فإنها تنخفض إلى ما دون الصفر، وفقًا لحسابات بلومبرج.ووفقًا للعديد من المسئولين المطلعين على الأمر، كان الاستنزاف الدراماتيكي لمخزون العملات الأجنبية في تركيا هو ما أقنع أردوغان أخيرًا بالحاجة إلى تغيير الموظفين.