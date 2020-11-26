رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلومبرج: الاقتصاد التركي يواجه تقلبات خطيرة وقرارات الحكومة لن تنقذه

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:44 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن المسئولين الاقتصاديين الجدد في تركيا يتسابقون لعكس السياسات التداخلية التي قادها صهر الرئيس، رجب طيب أردوغان، لكن تحولهم الجديد للسوق قد يعني في البداية مزيدًا من التقلبات لليرة.

وتابعت أنه منذ الإطاحة بمحافظ البنك المركزي واستقالة وزير المالية، بيرات البيرق، في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت تركيا في رفع القيود التي تهدف إلى منع المضاربين من تداول الليرة، وألغت القرارت المتعلقة بإجبار المقرضين على تمديد الائتمان ورفع أسعار الفائدة بأكبر قدر في أكثر من عامين.

ورحب المستثمرون بالعودة إلى معتقدات السوق، رغم رفضهم نظريات أردوغان المتناقضة بأن المعدلات المرتفعة تغذي التضخم.

ويقول المحللون إن الخطوة المنطقية التالية ستكون زيادة تخفيف القيود على مقايضات العملات وصفقات المشتقات التي يمكن للبنوك المحلية تنفيذها مع نظرائها الأجانب، مما جعل الوصول إلى الليرة في الخارج باهظ التكلفة، إلا أن الحكومة قد لا تتخذ مثل هذا القرار.

وأكدت الوكالة أن هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة لن تفعل شيئًا يذكر لإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة، وقد تزيد الضغط على العملة التي عادت للتراجع مرة أخرى بعد أسبوعين من الارتفاع.

وقال هاكان كارا، الذي شعل منصب كبير الاقتصاديين في البنك المركزي منذ عام 2003 حتى إقالته من منصبه العام الماضي: "قد يؤدي فك قيود المقايضة إلى تقلبات في احتياطيات البنك المركزي والعملة، الأمر الذي قد يؤثر على معنويات السوق".

وتابع: "يجب على السلطات تصميم خطة بالتنسيق مع البنوك، لتخفيف القيود الخارجية تدريجيًا، وفي الوقت نفسه إجراء عمليات شراء العملات الأجنبية للبنك المركزي لاستبدال المقايضات".

ويمكن للمسئولين فعل ذلك بالضبط، في محاولة لإعادة بناء الاحتياطيات المستنفدة، حيث تدرس السلطات إعادة تشغيل المزادات لشراء الدولار بالليرات لأول مرة منذ عام 2011، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وأوضحت الوكالة أنه نظرًا لأن هذه الآلية ستخلق ضغطًا جديدًا على الليرة الهشة بالفعل، يقول الاقتصاديون إن المسئولين قد يختارون أولًا مبيعات السندات الدولية، في محاولة لزيادة احتياطيات العملة الأجنبية، وإيقاف المزادات حتى عودة سوق الصرف إلى طبيعتها.

وتابعت أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي أو الحيازات المجردة من الالتزامات للمقرضين انخفضت لأكثر من النصف، وعندما يتم تجريد الأموال المقترضة من المقرضين المحليين عن طريق المقايضات من صافي الاحتياطيات، فإنها تنخفض إلى ما دون الصفر، وفقًا لحسابات بلومبرج.

ووفقًا للعديد من المسئولين المطلعين على الأمر، كان الاستنزاف الدراماتيكي لمخزون العملات الأجنبية في تركيا هو ما أقنع أردوغان أخيرًا بالحاجة إلى تغيير الموظفين.

موضوعات متعلقة

غزيرة مع عواصف رعدية.. خريطة الأمطار على مصر اليوم

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مصادر: ميدو جابر «مش مخطوف» وغادر الفندق بإرادته

الصور

image description

إجراءات جديدة في جامعة أسيوط لمواجهة «كورونا»

image description

محافظ أسيوط: استمرار تلقي طلبات التصالح.. ولن يُسمح بأي تعديات

image description

حملات لكسح مياه الأمطار بدمياط (صور)

image description

مياه أسيوط تطلق مبادرة «القطع الموفرة» للمساجد الأهلية والكنائس

image description

الأمطار تغرق «كافيهات البحر» فى دمياط (صور)

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يعلن أعداد الإصابات اليومية بكورونا بمدارس القاهرة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

حقيقة اختفاء ميدو جابر.. والدته: «لا أعلم عنه شيئًا»

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

القصر الملكى فى السويد يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا

جثمان مارادونا في القصر الرئاسي لإلقاء «النظرة الأخيرة»

اكتشاف صوامع حبوب عمرها 4 الآف عام وسط الصين

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تصدر رواية «القداس الأخير» لـ ولاء كمال

«الناشرين المصريين» يكشف سبب إلغاء معرض الطفل بمكتبة مصر العامة

اكتشاف أطلال مدينة يعود تاريخها إلى ما قبل 4000 عام شرق الصين

الليلة.. الفنان خالد منيب وفرقته بضيافة الأمير طاز