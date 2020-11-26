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رئيس التحرير التنفيذي
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بروش بالأنوار وأطواق الغزال.. 10هدايا لكريسماس2021

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:24 م
هويدا سعيد
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عيد الكريسماس، الذي يأتي مع نهاية ديسمبر من كل عام ليمنحنا فرصة لوداع عام واستقبال آخر بأجواء الشتاء المُميزة، فرصة كبيرة لتبادل الهدايا، وترصد "الدستور" مجموعة من الأفكار لهدايا رأس السنة:

1-شجرة التنوب النبيلة
تربعت شجرة التنوب النبيلة على عرش أشجار عيد الميلاد، جمالها الرائع ورائحتها الغنية وفروعها المتقاربة جعلها من أفضل الهدايا.
بروش بالأنوار وأطواق
2-مصابيح وشمع ذو رائحة:
المصابيح بأشكالها المُختلفة تمنح إضاءة ساحرة وغير تقليدية وخاصةً في وقت الكريسماس وموسم الشتاء، فيمكنك تقديمها كهدية للكريسماس.
بروش بالأنوار وأطواق
3-شوكولاتة بشكل شجرة كريسماس:
تعتبر من أجمل الهدايا في الكريسماس، وهي من الهدايا العائلية التي يكون الاحتفال في المنزل.

4-هيكل بالحلوة لشجرة الكريسماس:
يمكني تقديم هدية من الحلوي علي شكل شجرة الكريسماس بنفس اللون الاخضر، وهي مناسبه ايضا للحفلات العائلية بالكريسماس.
5-مفكرة التخطيط للسنة الجديدة:
إذا كُنتِ تُفكرين في هدية مُميزة وعملية لصديقتك أو زوجك في الكريسماس فما رأيك في مُفكرة للتخطيط للعام الجديد.
بروش بالأنوار وأطواق
6-مجموعة للعناية بالجمال:
هذه الهدية تكون لصديقاتك أكثر فيٌمكنكِ اختيار العطر المفضل لديها وبعض كريمات العناية بالبشرة ومنتجات العناية بالشعر والجسم، أو منتجات تُحبها من المكياج مع حقيبة مكياج أنيقة.
بروش بالأنوار وأطواق
7-أطواق الغزال:
أطواق رأس الكريسماس بتصميم قرن غزال لطيف ومناسب للكريسماس.

8-محفظة جلد:
محفظة جلدية مصممة خصيصًا بأول حرف من اسم شخص ستهديها له، أو بشكل تحبه كثيرًا.

9-زيوت عطرية:
مجموعة من الزيوت العطرية في علبة مميزة، لمنحها الاسترخاء والتدليك الذي تستحقه.

10-دبوس بروش مضيء:
يمكنك تقديم بروش مضي كهدية للكريسماس.

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