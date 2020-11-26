بروش بالأنوار وأطواق الغزال.. 10هدايا لكريسماس2021

عيد الكريسماس، الذي يأتي مع نهاية ديسمبر من كل عام ليمنحنا فرصة لوداع عام واستقبال آخر بأجواء الشتاء المُميزة، فرصة كبيرة لتبادل الهدايا، وترصد "الدستور" مجموعة من الأفكار لهدايا رأس السنة:تربعت شجرة التنوب النبيلة على عرش أشجار عيد الميلاد، جمالها الرائع ورائحتها الغنية وفروعها المتقاربة جعلها من أفضل الهدايا.

2-مصابيح وشمع ذو رائحة:

المصابيح بأشكالها المُختلفة تمنح إضاءة ساحرة وغير تقليدية وخاصةً في وقت الكريسماس وموسم الشتاء، فيمكنك تقديمها كهدية للكريسماس.

3-شوكولاتة بشكل شجرة كريسماس:

تعتبر من أجمل الهدايا في الكريسماس، وهي من الهدايا العائلية التي يكون الاحتفال في المنزل.





4-هيكل بالحلوة لشجرة الكريسماس:

يمكني تقديم هدية من الحلوي علي شكل شجرة الكريسماس بنفس اللون الاخضر، وهي مناسبه ايضا للحفلات العائلية بالكريسماس.