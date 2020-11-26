انتشار فرق التدخل السريع لمواجهة الطقس السيئ بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة، حيث تعمل منذ انطلاق الموجة أكثر من ١١١٥ معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات الخاصة بالمشاركة المجتمعية من شركات المقاولات العاملة بنطاق المحافظة.وأشار محافظ البحيرة إلى تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع المدن والقرى بالمحافظة بالتواجد المستمر فى الشارع، لمواجهة أى تداعيات ناتجة عن سقوط الأمطار، خلال تلك الفترة الحالية.