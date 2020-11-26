الأمطار تغرق شوارع رأس البر ودمياط الجديدة

شهدت مدن رأس البر ودمياط الجديدة ودمياط، اليوم الخميس، موجة من الأمطار الشديدة، تسببت في تعطل حركة المرور نسبيًا على الطرق.ووجهت المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة بالمحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية.كما تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة المرور على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة، بالإضافة إلى غرق شوارع مدينة رأس البر بدمياط.