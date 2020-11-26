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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأمطار تغرق شوارع رأس البر ودمياط الجديدة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:21 ص
جريدة الدستور
حسام فهمي
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شهدت مدن رأس البر ودمياط الجديدة ودمياط، اليوم الخميس، موجة من الأمطار الشديدة، تسببت في تعطل حركة المرور نسبيًا على الطرق.

ووجهت المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة بالمحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة المرور على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة، بالإضافة إلى غرق شوارع مدينة رأس البر بدمياط.

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