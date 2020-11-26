8 نصائح للسائقين عند القيادة أثناء هطول الأمطار

الإشارات:

عدم السير بسرعة:

عدم السير العكسي:

فحص الإطارات:

فحص زيت محرك السيارة:

التركيز:

فحص المساحات الزجاج:

فحص البطارية:

تتزايد حوادث السير في فصل الشتاء بسبب سوء الأحوال الجوية، لذلك يجب عليك اتباع بعض النصائح لتفادي التصادم، وتقدم "الدستور" نصائح للسائقين في المطر تزمنا مع موجة الطقس السيىء التي تعرض لها البلاد.يجب فحص الإشارات قبل السير، حتي تستخدمها علي فترات لتشعر الغير بوجودك على الطريق مع استخدام الإشارة الدالة على الانحراف، لتأمين مسارك.دائما اثناء نزول المطر يجب مراقبة السرعة والتحكم فيها حتى لا تعرض نفسك للخطر.يعرضك السير عكس الإتجاة أثناء الشتاء لمخاطر، فيجب عليك الابتعاد عنه والتاكد من السير في الطريق الصحيح.تنخفض درجة الحرارة في الشتاء مما يسبب انكماش أطارات السيارة، من خلال سحب الهواء لذلك يجب عليك فحص الاطارات عند السير حتي تتجنب الخطرزيت المحرك وزيت ناقل الحركة وسائل التبريد وزيت الفرامل وزيت عجلة القيادة جميعها سوائل تتأثر بانخفاض درجة الحرارة، وتصبح أثقل، فا يجب فحصها في الشتاء بشكل دوري.يجب عليك التركيز الشديد أثناء القيادة في الشتاء وعدم الانشغال بغير الطريق خاصة التلفون المحمول.تفقد مساحات الزجاج قدرتها على تنظيف الزجاج الأمامي أثناء القيادة في في الشتاء بسبب كثرة الاوساخ عليها لذلك يجب عليك تنظيف المساحات بشكل مستمر لجنب الخطر.يجب فحصها بشكل دوري، فالبطارية الضعيفة تفقد قدرتك على تشغيل السيارة في الجو البارد، لذلك يجب فصحها قبل النزول.