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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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8 نصائح للسائقين عند القيادة أثناء هطول الأمطار

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:21 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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تتزايد حوادث السير في فصل الشتاء بسبب سوء الأحوال الجوية، لذلك يجب عليك اتباع بعض النصائح لتفادي التصادم، وتقدم "الدستور" نصائح للسائقين في المطر تزمنا مع موجة الطقس السيىء التي تعرض لها البلاد.


الإشارات:
يجب فحص الإشارات قبل السير، حتي تستخدمها علي فترات لتشعر الغير بوجودك على الطريق مع استخدام الإشارة الدالة على الانحراف، لتأمين مسارك.

عدم السير بسرعة:
دائما اثناء نزول المطر يجب مراقبة السرعة والتحكم فيها حتى لا تعرض نفسك للخطر.

عدم السير العكسي:
يعرضك السير عكس الإتجاة أثناء الشتاء لمخاطر، فيجب عليك الابتعاد عنه والتاكد من السير في الطريق الصحيح.

فحص الإطارات:
تنخفض درجة الحرارة في الشتاء مما يسبب انكماش أطارات السيارة، من خلال سحب الهواء لذلك يجب عليك فحص الاطارات عند السير حتي تتجنب الخطر

فحص زيت محرك السيارة:
زيت المحرك وزيت ناقل الحركة وسائل التبريد وزيت الفرامل وزيت عجلة القيادة جميعها سوائل تتأثر بانخفاض درجة الحرارة، وتصبح أثقل، فا يجب فحصها في الشتاء بشكل دوري.

التركيز:
يجب عليك التركيز الشديد أثناء القيادة في الشتاء وعدم الانشغال بغير الطريق خاصة التلفون المحمول.

فحص المساحات الزجاج:
تفقد مساحات الزجاج قدرتها على تنظيف الزجاج الأمامي أثناء القيادة في في الشتاء بسبب كثرة الاوساخ عليها لذلك يجب عليك تنظيف المساحات بشكل مستمر لجنب الخطر.

فحص البطارية:
يجب فحصها بشكل دوري، فالبطارية الضعيفة تفقد قدرتك على تشغيل السيارة في الجو البارد، لذلك يجب فصحها قبل النزول.




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