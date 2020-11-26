استدعاء مسئولى قصر العينى لسماع أقوالهم فى انتحار مريض
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:22 ص
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، باستدعاء مسؤولين في قصر العيني؛ لسماع أقوالهم في واقعة إلقاء مريض نفسه من الطابق الثالث ووفاته.
بدأت الواقعة، بإلقاء المريض محمد محسن 52 سنة، نفسه من الطابق الثالث بمستشفى قصر العيني، ليلقى مصرعه في الحال، وسط دهشة وصدمة من جميع زائري وعمال وأطباء المستشفى.
وتبين أن المريض كان محتجزًا لإجراء جراحة، لمعاناته من آلام في البطن، وفوجئ العمال وطواقم التمريض، بوقوف المريض على الحائط الخرساني في الطابق الثالث، وألقى بنفسه فسقط جثة هامدة.
أخطرت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مستشفى قصر العيني بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثمان المتوفى.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
بدأت الواقعة، بإلقاء المريض محمد محسن 52 سنة، نفسه من الطابق الثالث بمستشفى قصر العيني، ليلقى مصرعه في الحال، وسط دهشة وصدمة من جميع زائري وعمال وأطباء المستشفى.
وتبين أن المريض كان محتجزًا لإجراء جراحة، لمعاناته من آلام في البطن، وفوجئ العمال وطواقم التمريض، بوقوف المريض على الحائط الخرساني في الطابق الثالث، وألقى بنفسه فسقط جثة هامدة.
أخطرت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مستشفى قصر العيني بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثمان المتوفى.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.