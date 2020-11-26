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حوادث

استدعاء مسئولى قصر العينى لسماع أقوالهم فى انتحار مريض

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:22 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، باستدعاء مسؤولين في قصر العيني؛ لسماع أقوالهم في واقعة إلقاء مريض نفسه من الطابق الثالث ووفاته.

بدأت الواقعة، بإلقاء المريض محمد محسن 52 سنة، نفسه من الطابق الثالث بمستشفى قصر العيني، ليلقى مصرعه في الحال، وسط دهشة وصدمة من جميع زائري وعمال وأطباء المستشفى.

وتبين أن المريض كان محتجزًا لإجراء جراحة، لمعاناته من آلام في البطن، وفوجئ العمال وطواقم التمريض، بوقوف المريض على الحائط الخرساني في الطابق الثالث، وألقى بنفسه فسقط جثة هامدة.

أخطرت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مستشفى قصر العيني بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثمان المتوفى.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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