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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن مشاركتها في الزيارة التي تقيمها وزارة الأوقاف في إطار المعسكر التثقيفي للأئمة

وزيرة الهجرة تشيد بدور الأوقاف في دعم جهود محاربة الهجرة غير الشرعية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:06 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن مشاركتها في الزيارة التي تقيمها وزارة الأوقاف، في إطار المعسكر التثقيفي للأئمة بدمياط يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويتناول ضمن فعالياته التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وفي السياق ذاته، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على تخصيصه موضوع خطبة الجمعة غدا بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، مؤكدة أن تكاتف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة يضمن الحفاظ على حياة شبابنا.

وأضافت الوزيرة أن التعاون ممتد بإشراك الوعاظ في دورات تدريبية لتدريبهم على طرق التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى مشاركة الواعظات مع الراهبات في دورات المجلس القومي للمرأة ضمن حملة "طرق الأبواب"، التي تستهدف توعية الأسر في المنازل وخاصة الأمهات بأهداف الحملة.

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