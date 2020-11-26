تجديد حبس عامل قتل زوجة شقيقه فى حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجة شقيقه في حلوان.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان مفاده تلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة مسنة مقتولة بإحدى الشقق.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة ربة منزل مقتولة بعدد كبير من الطعنات بأنحاء متفرقة من الجسم، وبعمل التحريات دلت أن المتهم مهتز نفسيًا.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.