الإحصاء: 4310 جمعيات زراعية تدير 5.4 مليون فدان.. والشرقية والدقهلية فى الصدارة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد جمعيات الائتمان الزراعى بلغت 4310 جمعيات برأسمال قدره 201.4 مليون جنيه، على زمام منزرع 5.4 مليون فدان حتى منتصف العام الماضى.وتركز العدد الأكبر من جمعيات الائتمان الزراعى بمحافظات الشرقية بعدد 473 جمعية برأسمال 9 ملايين جنيه على مساحة 636.1 ألف فدان، ومحافظة الدقهلية بعدد 430 جمعية برأسمال 22.3 مليون جنيه، على مساحة 510.2 ألف فدان، ومحافظة البحيرة بعدد 404 جمعيات برأسمال 50.9 مليون جنيه على مساحة 625.7 ألف فدان.كما بلغ عدد جمعيات الائتمان الزراعى بمحافظة المنوفية 290 جمعية زراعية برأسمال 2.7 مليون جنيه على زمام 372.7 ألف فدان، محافظة سوهاج 271 جمعية برأسمال 4.2 مليون جنيه على زمام 408.6 ألف فدان، كفر الشيخ 250 جمعية برأسمال 11.2 مليون جنيه على مساحة 405 آلاف فدان، ومحافظة بنى سويف بعدد 221 جمعية برأسمال 1.9 مليون جنيه على زمام 229.9 ألف فدان.