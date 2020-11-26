«بلغت عنه فانتقم منها بحرقها وقتلها».. القبض على بلطجى الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، من القبض على مرتكب واقعة قتل سيدة تتجاوز 60 عامًا، بعد إشعال النيران فيها بمنزلها بمنطقة العصافرة بحري، وإصابتها بنسبة حروق 75% حتى لقيت مصرعها.تعود أحداث الواقعة إلى عدة أيام مضت، بواقعة سرقة فى أحد العقارات بمنطقة العصافرة بحري، التابعة لحى ثان المنتزه، شرق الإسكندرية، حيث أبلغت المجنى عليها، سامية حجازي، التى تملك العقار، عن الواقعة، عندما شاهدته يقوم بسرقة أحد جيرانها، وتم القبض على السارق، ويدعى "إبراهيم.ا"، وبحوزته المسروقات.وألقى القبض على المتهم وتحويله إلى النيابة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعدها تم الإفراج عنه بضمان محل إقامته.وبعد الإفراج عن المتهم، قرر الانتقام من المجنى عليها، بعد تسببها فى حبسه، فاقتحم المنزل عليها، وقام بحرقها مستخدمًا عبوة بنزين، وإشعال النيران فيها، وتم نقلها إلى المستشفى ليتضح أنها مصابة بحروق بنسبة 75%، وسرعان ما فارقت الحياة متأثرة بهذه الحروق.وبعد إجراء تحريات رجال المباحث وتفريغ الكاميرات، ألقى القبض على المتهم، واعترف بكل ما فعله، ودافعه للانتقام من المجنى عليها، حيث أقر بالإقدام على قتلها لاتهامها له بالسرقة منذ بضعة أيام، وقام المتهم بإعادة تمثيل الجريمة بالتفصيل.تم تحويل المتهم للنيابة، التى تولت التحقيق وقررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية.وكتب نجل المجنى عليها رامى مبروك عبر صفحته على الفيس بوك: "كل ذنب أمى أنها بلغت عن أشخاص يقوموا بكسر باب الشقة التى تعلوها خلف أحد الفنادق، وتمت الاستجابة للبلاغ وتم القبض عليهم وأن أحدهم شاهدها أثناء تصويره وهو فى السيارة التى كانت معهم لنقل المسروقات."وأضاف مبروك أن القصة بدأت من هنا، حيث تم عرض المتهمين على النيابة ثم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، وبعدها بدأت دوافع الانتقام ممن وشى بهم ويذهب الجانى وهو إبراهيم.ا وشهرته إسلام.ا أحد المسجلين خطر والمعروف بأفعاله الإجرامية الدائمة وأنه مفرج عنه من تقاضيه عقوبة خمس سنوات وقام القاتل بالتوجه إلى محل إقامة أمى وطرق الباب وفتح الباب أولادى وهم أحفادها 6 سنوات توأم طفل وطفلة، ودخل إلى أمي، وقام بسكب البنزين عليها وإشعال النار فيها ولاذ بالفرار.وتابع قائلا: "تم نقل أمى إلى المستشفى ووجدناها مصابة بنسبة حروق 75% وللأسف توفاها الله"، واستغاث مبروك ليسترد حق والدته من المتهم.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى القضية مطالبين بالقصاص للمجنى عليها.