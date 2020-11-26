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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة التضامن بالوادي الجديد لتفقد عدد من المشروعات فى المحافظة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:17 ص
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
محمد مهدي
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استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

من جانبه، أشار محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إلى أن الوزيرة ستتفقد معرض المنتجات البيئية بمقر الممشى السياحي بمدينة الخارجة، ومقر مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمارتين المجاورتين، والذي من المقرر استغلالهما لإقامة الأسر خلال فترة العلاج والتأهيل.

وأضاف "العديسي"، في تصريحات له، أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستشهد خلال الزيارة أيضًا تسليم جهاز 79 عروسًا من المقبلات على الزواج، المقدم من صندوق "تحيا مصر"، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، ويتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن الهدف من حملة تجهيز العرائس هو الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات التي تستدين لتجهيز بناتهن، لافتًا إلى أن اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير، أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهري، وموقف عمل الفتاة من عدمه، ووجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة، وسن الفتاة وعدد أفراد الأسرة.

ونوه بأن الجولة تضم تفقد جمعية رعاية الطالب لرفع كفاءة المبنى، مشيرًا إلى أن قطاع التضامن يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة والمنتجة.

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