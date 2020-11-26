بمناسبة صوم الميلاد.. نرشح لكم بيتزا بالخضروات

بدأ أقباط مصر، صوم عيد الميلاد المجيد، والذي ينتهي بعيد الميلاد في 7 يناير.

المقادير:

طريقة التحضير:

ويعتبر صوم الميلاد هو صوم انقطاعي من الدرجة الثانية يمتنع فيه الصائمون عن تناول أي شيء فترة من الوقت ثم يفطرون فيه على أطعمة نباتية، ويمتنعون تماما عن أكل اللحوم: ولهذا تقدم الدستور في السطور التالية طريقة عمل البيتزا النباتية التي تصلح مع صيام الميلاد:- 5 أكواب دقيق.-½ كوب زيت نباتي.- 2 كوب ماء دافئ.-3 ملاعق كبيرة سكر.-2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.-½ ملعقة صغيرة ملح.-2 كوب صلصة بيتزا.-2 ثمرة طماطم مقطعة حلقات.-2 ثمرة بصل أحمر مقطع حلقات.-2 ثمرة فلفل أخضر مقطع حلقات.-3 ثمرات فلفل ألوان مقطعة حلقات.-2 ثمرة كوسة مقطعة حلقات رفيعة.-½ كوب فجل مقطع شرائح رفيعة.-¾ كوب زيتون أخضر وأسود مقطعة شرائح. ¾ كوب مشروم مقطع شرائح.-½ كوب من أوراق النعناع.-ملعقة صغيرة زعتر مجفف.-ملعقة صغيرة ريحان مجفف.- ملعقة صغيرة فلفل أسود.١- توضع الخميرة والسكر و½ كوب من الماء ويقلب جيدًا، ويترك في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة.٢-في وعاء كبير، يوضع الدقيق والملح والزيت وخليط الخميرة، ويعجن تدريجيا مع إضافة الماء ببطء حتى تتماسك العجين.٣- يغطّى الوعاء بكيس بلاستيكي، ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة، ويتم تسخين الفرن عند درجة حرارة 250.٤- يفرد العجين ثم يدهن بالصلصة، ويوزع الفلفل والطماطم والبصل والكوسة والمشرفون والفجل والزيتون والريحان والزعتر.٥- على الوجه، توزع البهارات وأوراق النعناع، ويترك جانبًا لمدة 15 دقيقة، ثم توضع في الفرن من 15 – 20 دقيقة.