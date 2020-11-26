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بمناسبة صوم الميلاد.. نرشح لكم بيتزا بالخضروات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:15 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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بدأ أقباط مصر، صوم عيد الميلاد المجيد، والذي ينتهي بعيد الميلاد في 7 يناير.

ويعتبر صوم الميلاد هو صوم انقطاعي من الدرجة الثانية يمتنع فيه الصائمون عن تناول أي شيء فترة من الوقت ثم يفطرون فيه على أطعمة نباتية، ويمتنعون تماما عن أكل اللحوم: ولهذا تقدم الدستور في السطور التالية طريقة عمل البيتزا النباتية التي تصلح مع صيام الميلاد:

المقادير:
- 5 أكواب دقيق.
-½ كوب زيت نباتي.
- 2 كوب ماء دافئ.
-3 ملاعق كبيرة سكر.
-2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
-½ ملعقة صغيرة ملح.
-2 كوب صلصة بيتزا.
-2 ثمرة طماطم مقطعة حلقات.
-2 ثمرة بصل أحمر مقطع حلقات.
-2 ثمرة فلفل أخضر مقطع حلقات.
-3 ثمرات فلفل ألوان مقطعة حلقات.
-2 ثمرة كوسة مقطعة حلقات رفيعة.
-½ كوب فجل مقطع شرائح رفيعة.
-¾ كوب زيتون أخضر وأسود مقطعة شرائح. ¾ كوب مشروم مقطع شرائح.
-½ كوب من أوراق النعناع.
-ملعقة صغيرة زعتر مجفف.
-ملعقة صغيرة ريحان مجفف.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير:
١- توضع الخميرة والسكر و½ كوب من الماء ويقلب جيدًا، ويترك في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة.

٢-في وعاء كبير، يوضع الدقيق والملح والزيت وخليط الخميرة، ويعجن تدريجيا مع إضافة الماء ببطء حتى تتماسك العجين.

٣- يغطّى الوعاء بكيس بلاستيكي، ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة، ويتم تسخين الفرن عند درجة حرارة 250.

٤- يفرد العجين ثم يدهن بالصلصة، ويوزع الفلفل والطماطم والبصل والكوسة والمشرفون والفجل والزيتون والريحان والزعتر.

٥- على الوجه، توزع البهارات وأوراق النعناع، ويترك جانبًا لمدة 15 دقيقة، ثم توضع في الفرن من 15 – 20 دقيقة.

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