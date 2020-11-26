محافظ أسوان يوجه برفع كفاءة طريق السادات بطول 700 متر

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالبدء بأعمال الرصف ورفع الكفاءة فى المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب بطريق السادات بطول 700 متر، مع مطلع الأسبوع القادم بعد انتهاء المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.ومن ناحيته المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة، والذى أكد أن هذه المرحلة تأتى ضمن 3.5 كم مخطط رصفها بتكلفة 13.3 مليون جنيه، وذلك عقب انتهاء مشروع إحلال وتجديد شبكات البنية الأساسية، لافتًا إلى أنه جارٍ أيضًا تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير للعديد من الطرق من خطة المحافظة الرئيسية بإجمالى 68 مليون جنيه، حيث تم إعطاء الأولوية فيها للطرق التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتسهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات، بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة، خاصة تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق، أبرزها مطلع الصداقة الجديدة والخان والسادات وفيله الشلال، بالإضافة إلى طرق أخرى بمدن كوم أمبو وإدفو والرديسية والبصيلية.وأضاف محمد فتحى أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان بتنفيذ مشروعات الطرق الجارية بالجودة المطلوبة، بداية من عملية كشط ورفع الأسفلت القديم، مع الالتزام بسمك التربة الزلطية، ثم طبقات الأسفلت الجديد، طبقًا للمواصفات القياسية، موضحًا أن عملية تسليم هذه المشروعات تتم من خلال لجنة هندسية وعلمية متخصصة ثم تتم مراجعة الجهات الرقابية وأخذ عينات من الطرق الجديدة التى تم رصفها.