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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«حافظوا على أرواحكم».. «الرى» تنصح المواطنين بالابتعاد عن هذه الأماكن

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:03 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الاستنفار لمواجهة الأحوال الجوية غير المستقرة التي تمر بها البلاد خلال هذه الأيام، بجانب تخصيص غرفة عمليات تقوم بالمتابعة، والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الموجودة بالأقاليم والإدارات على مستوى الجمهورية والجهات المعنية الأخرى، وتواجد المعدات والأفراد في مواقعهم وعلى أهبة الاستعداد للتدخل في حال حدوث أي طارئ.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال التعامل مع موجة الأمطار والسيول والاضطرابات الجوية واتباع كل التعليمات المتعلقة بالأمن والسلامة من كل قطاعات الدولة، محددة عدة محاذير ينبغي الالتزام بها، واتباع تلك الإرشادات حتى يتم تفادي أي خطورة يمكن التعرض لها، تتمثل في الابتعاد عن مسارات مخرات السيول، وأهمية تجنب أي أنشطة برية أو بحرية أو سفاري في هذه الفترة، والخروج من البيت يكون للضرورة فقط.

كما طالبت وزارة الري، بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء والإنارة وعدم ملامستها في الشارع أو أي شىء معدني قد ينقل كهرباء، وتجنب السير أو الجلوس أو ركن السيارات أسفل البلكونات أو المنازل القديمة، وعدم السفر على الطرق الصحراوية والسريعة إلا للضرورة.

يأتى ذلك فيما كشفت نماذج الأمطار في مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى ومنها دمياط والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية وبلطيم وبورسعيد، وشمال سيناء وقد تصل إلى القاهرة والسواحل الجنوبية.

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