تكليف رئاسى لـ«الهجرة» بشأن البث المباشر للفعاليات

حظيت مبادرة "اتكلم عربي"، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون من اليوم إحدى المبادرات القومية التي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.وكلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية المهمة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين في مختلف الدول، والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.ووجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن رعايته للمبادرة تحقق نقلة نوعية ويعطيها ثقلًا كبيرًا، كما أنها تأكيد لدعم فخامة الرئيس لجهود الوزارة في الحفاظ على الهوية العربية والروح المصرية لأبنائنا من المصريين بالخارج.