«البلاد» السعودية: السلوك الإرهابى للحوثى يتطلب تحركًا عاجلًا

تحدثت صحيفة البلاد السعودية، عما قامت به ميليشيا الحوثي من استهداف لخزان الوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، وهو ما يضاف لسجلها الملطخ بالأعمال الدموية المشينة في محاولاتها اليائسة لتقويض أمن واستقرار المنطقة؛ تنفيذًا لأجندة داعمها وراعي الإرهاب الأول في العالم.وأوضحت الصحيفة تحت عنوان "مواجهة الإرهاب" أن هذا السلوك الإرهابي والاعتداء التخريبي لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة ومحيطها الإقليمي فحسب، بل يمتد تأثيره إلى أمن وإمدادات الطاقة العالمية في هذا الوقت العصيب، الذي تواجه فيه جميع الدول تداعيات جائحة كورونا المستجد على كل أوضاعها، وفي أعقاب ما قدمته المملكة من مبادرات ورؤى وجهود مكثفة ومقدرة للوصول إلى حلول عملية للتحديات العالمية من خلال رئاستها قمة الرياض لمجموعة العشرين، التي حققت نجاحًا كبيرًا، يلبي طموحات وآمال وتطلعات الشعوب في عالم مزدهر ومستقبل أفضل.وأكدت "البلاد"، أن ما يحدث من ميليشيا الحوثي بات يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي للتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية وقطع دابر الإرهاب لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، فيما استهجنت العديد من الدول والمنظمات هذا الاعتداء الآثم وأكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة، وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.وشددت الصحيفة على أن التصعيد الإرهابي الحوثي المتواصل يوضح ما يرمي إليه النظام الإيراني من زعزعة أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية، وصرف الأنظار عن ممارساته القمعية لشعبه وعن برامجه الصاروخية والنووية.