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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من أوزبكستان بعد كورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:04 ص
مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
فاتن غلاب
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استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، رحلة طيران قادمة من أوزبكستان وعلى متنها 160 سائحًا، فجر اليوم، وكان في استقبالها فريق العلاقات العامة بالمطار، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة جوية أسبوعيًا من أوزبكستان إلى مدينة شرم الشيخ حتى نهاية الموسم الشتوي الحالي.

وتأتي ضمن خطة الشركة لتسيير 4 رحلات أسبوعيًا بين شرم الشيخ والقاهرة وطشقند اعتبارًا من شهر أبريل 2021، بالإضافة إلى رحلة بين شرم الشيخ، وسمرقند اعتبارا من ديسمبر 2020.
 
وفي وقت سابق، وجه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بضرورة فتح أسواق جديدة في منطقة وسط آسيا وإفريقيا لتنويع مصادر حركة الركاب إلى وعبر المطارات المصرية، والاستحواذ على حصة من حركة السفر الصادرة منها بهدف تعظيم الاستفادة من موقع المطارات المصرية المتميز بين القارات الثلاث وشبكة خطوط الناقلات الجوية المصرية والعالمية العاملة، بما يضيف شرائح سوقية وحركة سفر جديدة إلى تلك المتعارف عليها بما يسهم في تنمية موارد الدولة المصرية.
مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من أوزبكستان بعد كورونا
مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من أوزبكستان بعد كورونا
مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من أوزبكستان بعد كورونا
مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من أوزبكستان بعد كورونا
مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من أوزبكستان بعد كورونا
مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من أوزبكستان بعد كورونا

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