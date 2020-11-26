وزير التموين يصل السويس لافتتاح عدة مشروعات

وصل الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مدينة السويس والوفد المرافق له السويس لبدء جولة تفقدية بالمحافظة.ومن المقرر أن يفتتح الوزير مخبزًا تموينيًا ومكتب السجل التجاري الموحد والمجمع الاستهلاكي ومركز خدمة تموينية متطورًا.كما يزور الوزير مشروع المنطقة اللوجستية والتجارية بالمحافظة التي توفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة و60 ألف فرصة عمل غير مباشرة (50% منها لأهالي السويس).ووقع جهاز تنمية التجارة الداخلية في مايو 2018 بروتوكول تعاون وعقد شراكة مع محافظ السويس، لإقامة منطقة تجارية لوجستية على مساحة 30 فدانًا باستثمارات تقدر بـ2 مليار جنيه.واتفق طرفا البروتوكول على أن تكون مدة العقد 75 سنة، ويلتزم جهاز تنمية التجارة بتكاليف توصيل المرافق الخارجية «كهرباءـ مياه- صرف صحي» حتى حدود أرض مشروع المنطقة التجارية اللوجستية، وتوفر المنطقة نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة، و60 ألف فرصة عمل غير مباشرة تخصص نسبة لا تقل عن 50% من العمالة المطلوبة بالمنطقة التجارية لأبناء المحافظة.