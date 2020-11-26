غزيرة مع عواصف رعدية.. خريطة الأمطار على مصر اليوم

كشفت نماذج الأمطار في مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري عن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ومنها دمياط والبحيرة وكفرالشيخ والمنوفية والدقهلية وبلطيم وبورسعيد، بينما تشهد مطروح والسلوم وشمال سيناء أمطارًا متوسطة قد تصل إلى القاهرة والسواحل الجنوبية.وتابعت النماذج، وفق بيان لوزارة الري، أن معدلات سقوط الأمطار على الإسكندرية ستبدأ في التراجع، مع موجة طقس سيئ جديدة أقل حدة من موجة الأمس، وتكون المناطق الأكثر تأثرًا، اليوم الخميس، الإسكندرية ومطروح ومناطق في دمنهور ورشيد والمنصورة ودمياط والإسماعيلية وطنطا، حتى منتصف النهار، بينما مع ساعات المساء تزداد حدة حالة عدم الاستقرار على غرب البلاد، ومتوقع تكون ما بين المتوسطة والغزيرة، ومتوقع أن تترافق بعواصف رعدية.وتواصل إدارة الأزمات في عدة محافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة، وتخفيض ضخ مياه الشرب بالمحطات وفصل الكهرباء عن الكشافات العمومية ببعض المناطق، وتعطيل الدراسة بمناطق محددة في خمس محافظات، منها الدقهلية والبحيرة ودمياط، وذلك لمواجهة أي أخطار يتعرض لها المواطنون.وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، استمرار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، والتنسيق مع الأجهزة المحلية والمحافظات، مشيرًا إلى جاهزية التعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية، دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها، والمتابعة المستمرة لضمان جاهزية جميع المصارف والمحطات المقامة عليها للتعامل مع أي مواقف طارئة.