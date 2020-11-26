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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تسرح 10 من جنودها بسبب عمليات قتل غير قانونية بأفغانستان

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم الخميس، إن الحكومة أصدرت إشعارات بإنهاء خدمة ما لا يقل عن عشرة من أفراد القوات الخاصة، بعد صدور تقرير خلص إلى أدلة موثوقة تشير إلى وقوع عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان.

وذكر تقرير مستقل جرى نشره الأسبوع الماضي في صيغة منقحة أن هناك أدلة تشير إلى مقتل 39 سجينا ومدنيا أفغانيا عزل على يد 19 جنديا أستراليا.

ولم يفصح التقرير، الذي أعده قاض أوكلت إليه مهمة كتابة التقرير من قبل المفتش العام للدفاع عن هوية أي من الجنود، وقد بدأت إجراءات ربما تؤدي إلى محاكمة الجنود الحاليين والسابقين البالغ عددهم 19 جنديا.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أنه جرى إخطار عشرة جنود رسميًا بصرفهم من الخدمة، لكن الهيئة لم تحدد هوية الجنود العشرة، وقالت إن جميعهم كانوا شهودًا أو متعاونين في تنفيذ عمليات القتل تلك، ومن ثم فهم ليسوا من بين الجنود التسعة عشر.

ولم ترد وزارة الدفاع على طلبات للتعليق.

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