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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«المالية» تتجاوز عن 6.5 مليار مقابل «تأخير وضريبة إضافية مستحقة»

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:17 ص
المالية
المالية
راندا التوني
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سددوا 7.2 مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة».. والدولة تجاوزت عن 6.5 مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة»

29 ألفا سددوا 5.6 مليار جنيه «أصل الضريبة» قبل العمل بالقانون في 16 أغسطس الماضي.. وتمتعوا بالإعفاء الكامل من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بقيمة 4.9 مليار جنيه

14 ألفًا و900 استفادوا من التجاوز عن 90% من «مقابل التأخير» بسداد 1.4 مليار جنيه خلال الستين يومًا الأولى من العمل بالقانون حتى منتصف أكتوبر الماضي

1965 ممولًا سددوا 44 مليون جنيه والدولة تجاوزت عن 11 مليون جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ٤٦ ألفًا و٤٧٥ من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى ١٨ نوفمبر الحالي، حيث سددوا ٧،٢ مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن ٦،٥ مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا» ويُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، إضافة إلى إرساء دعائم الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار.

وأضاف الوزير، أن ٢٩ ألفًا و٥٩٧ من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاء الكامل بنسبة ١٠٠٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» التى بلغت ٤،٩ مليار جنيه، حيث بادروا بسداد أصل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة بنحو ٥،٦ مليار جنيه قبل العمل بهذا القانون بتاريخ ١٦ أغسطس الماضى، موضحًا أن ١٤ ألفًا و٩١٣ من الممولين والمكلفين استفادوا من التجاوز عن ٩٠٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو ١،٥ مليار جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا الأولى من العمل بالقانون التى انتهت منتصف أكتوبر الماضى، ١،٤ مليار جنيه تشمل أصل الضريبة و١٠٪ مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.

وأشار الوزير إلى أنه ١٩٦٥ من الممولين والمكلفين استفادوا حتى ١٨ نوفمبر الحالى من التجاوز عن ٧٠٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو ١١ مليون جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا التالية من العمل بالقانون التى تنتهى ١٤ ديسمبر المقبل، ٤٤ مليون جنيه تشمل أصل الضريبة و٣٠٪ مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.

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