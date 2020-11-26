توجيهات وزير الداخلية لرجال المرور لتخفيف آثار أزمة الطقس السيئ

كشفت مصادر أمنية لـ "الدستور" عن أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أصدر توجيهات للإدارة العامة للمرور بالتواجد المروري الفعال والجدّي على الطرق السريعة في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وسقوط أمطار.وقالت المصادر، إن الوزير وجه جميع الخدمات الأمنية بتقديم المساعدة الفعالة للمواطنين، وأصدر التعليمات لعناصر الجهات المعنية برفع الأضرار الناتجة عن سوء الطقس في جميع أنحاء الجمهورية.ودفعت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الخميس، بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث كما جرى الدفع بالدراجات البخارية لضمان سرعة وصول الخدمات لإغاثة المواطنين على مستوى الجمهورية.وانتشرت الأقوال الأمنية وجرى تنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه بالسرعة المطلوبة على الطرق لضمان السيولة المرورية.