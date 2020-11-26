قطر «متهمة» بتهديد أمن واستقرار الخليج

أعلن مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، أن قطر اعترضت زورقين في المياه الإقليمية للبحرين، مدينًا اعتراض قطر زورقين تابعين لخفر السواحل.ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، فقد دعا مجلس النواب البحريني قطر لاحترام القوانين الدولية وقرارات مجلس التعاون.وأضاف مجلس النواب البحريني، أن التصرفات القطرية تهدد أمن واستقرار الخليج.