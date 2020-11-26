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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الصين تدفع الطلب العالمي على النفط خلال الوباء

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
النفط
النفط
وكالات
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أسهمت الصين، بصناعة التكرير المتصاعدة فيها، في دفع الطلب العالمي على النفط، بعد أن أدى وباء كوفيد-19 إلى خفضه، وبدأت تظهر في التحول العالمي لصناعة التكرير، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

ونقلت مؤسسة "بلومبرج" الإخبارية عن الوكالة قولها إنه مع تزايد الطلب على البلاستيك والوقود في الصين وبقية آسيا، حيث تنتعش الاقتصادات بسرعة من الوباء، تم توسيع طاقة التكرير في الصين.

وقالت إن مصافي التكرير الصينية أصبحت قوة متنامية في الأسواق الدولية للغازولين والديزل من بين أنواع الوقود الأخرى.

وتوقعت الوكالة أنه في العام المقبل، من المرجح أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة التي كانت في صدارة قطاع التكرير منذ بداية عصر النفط في منتصف القرن الـ19.

واشترى قطاع تخزين النفط التجاري في الصين مخزونا كبيرا في عام 2020، وحقق أرباحا كبيرة للمشغلين والتجار والمصافي في جميع أنحاء العالم.

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