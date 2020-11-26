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إتيكيت مقابلة العريس.. عدم التصنع والتحكم في لغة الجسد

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:18 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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تختلف طرق التعرف بين العروسين في أول مقابلة، فيجب أن تكون علي دراية ببعض الأمور لتستعدبن لهذه المناسبة، وتقدم خبيرة العلاقات الأسرية، أمال ابراهيم، مجموعة من النصائح يجب اتباعها أثناء مقابلة عريس للمرة الاولي:

1-ترتيب المنزل:
يجب ترتب المنزل بشكل عصري ومسح الأثاث، وخروج ادوات تقديم الماكولات والمشروبات من قبلها.

2-استقبال أهل العريس:
يجب علي أفراد عائلتك لستقبال أهل العريس وأتباع الأيتيكيت، مع مراعاة دخول ولدتك وأخواتك، ولا تدخل العروس سوى بعد جلوس الضيوف دقائق بسيطة وتخرج.

3-تقديم مشوبات:
يجب تقديم مشروبات علي حسب الرغبة، أما الطعام يجب أن يكون بسيطا قدر استطاعتك.

4-ملابسك أثناء المقبلة:
ابتعدي عن الملابس الضيقة، التي تظهر عيوب الجسم، وارتدي ملابس حشمة وعصرية.

5-الجلوس:
يجب عند الجلوس في أقرب مقعد أمامك ولا تتحركي كثير:

6-طريقة الكلام:
يجب أثناء الكلام لا تتصنعي، وكوني علي طبيعتك، حتي تكسبي القلوب، بالاضافه إلى أنه يجب عليكي التحكم في لغة، من خلال التحكم في تحركات يدك وابتسامتك ونظارتك.

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