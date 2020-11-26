إتيكيت مقابلة العريس.. عدم التصنع والتحكم في لغة الجسد

1-ترتيب المنزل:

2-استقبال أهل العريس:

3-تقديم مشوبات:

4-ملابسك أثناء المقبلة:

5-الجلوس:

6-طريقة الكلام:

تختلف طرق التعرف بين العروسين في أول مقابلة، فيجب أن تكون علي دراية ببعض الأمور لتستعدبن لهذه المناسبة، وتقدم خبيرة العلاقات الأسرية، أمال ابراهيم، مجموعة من النصائح يجب اتباعها أثناء مقابلة عريس للمرة الاولي:يجب ترتب المنزل بشكل عصري ومسح الأثاث، وخروج ادوات تقديم الماكولات والمشروبات من قبلها.يجب علي أفراد عائلتك لستقبال أهل العريس وأتباع الأيتيكيت، مع مراعاة دخول ولدتك وأخواتك، ولا تدخل العروس سوى بعد جلوس الضيوف دقائق بسيطة وتخرج.يجب تقديم مشروبات علي حسب الرغبة، أما الطعام يجب أن يكون بسيطا قدر استطاعتك.ابتعدي عن الملابس الضيقة، التي تظهر عيوب الجسم، وارتدي ملابس حشمة وعصرية.يجب عند الجلوس في أقرب مقعد أمامك ولا تتحركي كثير:يجب أثناء الكلام لا تتصنعي، وكوني علي طبيعتك، حتي تكسبي القلوب، بالاضافه إلى أنه يجب عليكي التحكم في لغة، من خلال التحكم في تحركات يدك وابتسامتك ونظارتك.