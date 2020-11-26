حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 26 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:مهنيًا: يتميز هذا اليوم بحاول لقاء مهم وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.عاطفيًا: خصص وقتًا كافيًا للحبيب، وتكيّف مع وضع يفرض نفسه ولا تعترض، لا تقاوم أحداثًا طارئة وتجاوب مع الظروف.صحيًا: طبيعتك النارية تجعلك تكره الروتين، لذلك لا سبيل للتخلص من ذلك الإحساس سوى بممارسة الرياضة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.