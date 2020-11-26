حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 26 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:مهنيًا: تضطر الى مواجهة واقع لا يروقك، أدعوك إلى تأجيل البدء بمشاريع جديدة والانصراف إلى التفكير العميق والتخطيط.عاطفيًا: تسلّم قلبك من النظرة الأولى، فتعجب بشخص تصادفه على غير موعد.صحيًا: قرار الاستمرار في التوجه إلى النادي للقيام بتمارين رياضية مفيدة رهن يديك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.