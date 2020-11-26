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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 26 نوفمبر 2020

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
برج السرطان
برج السرطان
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:

مهنيًا: تضطر الى مواجهة واقع لا يروقك، أدعوك إلى تأجيل البدء بمشاريع جديدة والانصراف إلى التفكير العميق والتخطيط.

عاطفيًا: تسلّم قلبك من النظرة الأولى، فتعجب بشخص تصادفه على غير موعد.

صحيًا: قرار الاستمرار في التوجه إلى النادي للقيام بتمارين رياضية مفيدة رهن يديك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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