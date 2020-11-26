رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. وزير التموين يفتتح عدة مشروعات بالسويس

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:33 ص
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
طباعة
يجري الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية بمحافظة السويس، اليوم الخميس، ويفتتح مخبزا تموينيا ومكتب السجل التجاري الموحد والمجمع الاستهلاكي ومركز خدمة تموينية متطور.

كما يزور الوزير مشروع المنطقة اللوجستية والتجارية بالمحافظة التي توفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة و60 ألف فرصة عمل غير مباشرة (50% منها لأهالي السويس).

ووقع جهاز تنمية التجارة الداخلية في مايو 2018 بروتوكول تعاون وعقد شراكة مع محافظ السويس، لإقامة منطقة تجارية لوجستية على مساحة 30 فدان باستثمارات تقدر بـ2 مليار جنيه.

واتفق طرفا البروتوكول على أن تكون مدة العقد 75 سنة، ويلتزم جهاز تنمية التجارة بتكاليف توصيل المرافق الخارجية «كهرباء ـ مياه ـ صرف صحي» حتى حدود أرض مشروع المنطقة التجارية اللوجستية وتوفر المنطقة نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة و60 ألف فرصة عمل غير مباشرة يخصص نسبة لا تقل عن 50% من العمالة المطلوبة بالمنطقة التجارية تكون من أبناء المحافظة.

موضوعات متعلقة

سقوط هيثم الحريري في «إعادة النواب» بالإسكندرية

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

وفاة الأسطورة «مارادونا»

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020

الصور

image description

الأمطار تغرق «كافيهات البحر» فى دمياط (صور)

image description

محافظ الفيوم يسلم 25 منزلًا بعد تطويرها بقرية السدح (صور)

image description

مبادرة «التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ56 أسرة بأسيوط

image description

بـ«حلل وأكياس».. مواطنون يحتمون من الأمطار بطريقة خاصة

image description

الأمطار تجبر مواطنين على ارتداء أكياس بلاستيكية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

معرفة مواعيد امتحانات نصف العام 2021 ورابط متابعة الغياب

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

اكتشاف صوامع حبوب عمرها 4 الآف عام وسط الصين

الإعصار نيفار يقتلع الأشجار وخطوط الكهرباء في الهند

طائرة بدون طيار تحلق فوق ماشية في هضبة الجولان

اكتشاف صوامع حبوب عمرها 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

اكتشاف أطلال مدينة يعود تاريخها إلى ما قبل 4000 عام شرق الصين

الليلة.. الفنان خالد منيب وفرقته بضيافة الأمير طاز

تأجيل ندوة مصطفى الفقى بجامعة حلون بسبب الأحوال الجوية

نجوم أوبرا الإسكندرية فى سهرة فنية بمسرح سيد درويش.. الليلة