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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

44 ألف إصابة جديدة و524 وفاة بكورونا في الهند

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:27 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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سجلت الهند 44 ألفا و489 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و266 ألفا و706 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الخميس - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 524 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 135 ألفا و223 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 452 ألفا و344 حالة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و679 ألفا و138 شخصا بزيادة قدرها 36 ألفا و367 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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