أسقف المنيا يترأس اجتماعه الأسبوعي بكنيسة العذراء مريم

يترأس الأنبا مكاريوس الأسقف العام لكنائس المنيا وأبو قرقاص؛ مساء اليوم؛ اجتماعه الأسبوعي بكنيسة السيدة العذراء مريم.وتتخذ الكنيسة خلال العظة الأسبوعية الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد المجيد،أمس الأربعاء وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد.وصوم الميلاد هو صوم من صوم الدرجة الثانية والتي تسمح فيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتناول الأسماك، على خلاف الصوم الكبير والذي يعد من أصوام الدرجة الأولى والذي لا تسمح فيه الكنيسة بتناول الأسماك.