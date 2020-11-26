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ما هي الملابس المناسبة للإنترفيو؟

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:16 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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يشغل بال الكثير من الأشخاص الملابس التي سيرتدونها عند الذهاب إلى مقابلة العمل، ويعتبر موعد المقابلات الشخصية للالتحاق بوظيفة من أهم اللحظات المصيرية في حياة كل شخص، ويحرص المتقدمين للوظائف على إعداد أنفسهم جيدا للرد على الأسئلة الموجهة إليهم وتجهيز نماذج من أعمالهم السابقة وكتابة الخبرات التي اكتسبوها ولكنهم لا يهتمون جيدا بالملابس التى سيرتدونها أثناء المقابلة.

تتحدث اليوم إلى "الدستور" خبيرة الاتيكيت منة فتحي، عن كيفية اختيار الأشخاص لملابسهم وشكلهم ذلك اليوم.

- بدلات كلاسيكية:
يجب على المتقدم للوظيفة فهم ثقافة الشركة التي سيلتحق للعمل بها، فإذا كان هناك مقابلة عمل مع إحدى شركات تداول الأوراق المالية الكبرى أو البنوك يجب أن ارتداء بدلة كلاسيكية تكون بألوان تقليدية زرقاء أو سوداء أو رمادية مع حذاء لامع وربطة عنق، ويجب ملاحظة أنه لا تعارض بين النمط الكلاسيكي وحداثة تصميم البدلة، لكن ما يأتي على رأس الأولويات هو نظافة البدلة.

- الملابس الكاجوال العملية:
لا يناسب بعض الشركات ارتداء الزي الرسمي، بالعكس الاختيار الأفضل أن يكون الزي كاجوال، وفي هذه الحالة يكون هناك قدر أكبر من الحرية، فيمكن للشاب أن يرتدي بنطلون جينز عادي بسيط بقصة مناسبة وقميص، وتكون الأكمام مشمرة وتكون الأزرار العلوية مفتوحة، وبالنسبة للحذاء يجب ألا يكون ذو مقدمة ضيقة، ويفضل أن يكون باللون الأسود أو البني.

- الإكسسوارات:
يكون من المناسب حمل حقيبة، خاصة إذا كانت حقيبة من الجلد على الكتف ويجب الابتعاد عن حقائب الظهر أو أي شيء يمكن أن يبدو إلى حد ما غير مهني. كما يجب أن تكون الحقيبة نظيفة وحسنة المظهر، وتحتوي بداخلها على كمبيوتر شخصي ونماذج من عمل المتقدم للوظيفة أو مراجع أو أي شيء يريد أن يقوم بعرضه خلال المقابلة الشخصية بحسب طبيعة الوظيفة التي يتقدم لها.

في كثير من الأحيان يدخل البعض وهم يرتدون النظارات الشمسية، أو يضعونها أعلى رؤوسهم، فهذا غير مناسب تماما، ويجب أن يضعوها بداخل الحقيبة أو يتركوها في السيارة، إذ إن من الأمور المعيبة الدخول على المكتب بنظارة شمسية.

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