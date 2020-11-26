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منها حلق الرأس.. 5 نصائح لسرعة نمو الشعر بعد العلاج الكيماوى

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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شعر المرأة بالنسبة لها أهم شيء لإبراز أنوثتها، سواء داخل البيت أو خارجه، وتؤرق مشكلة نمو الشعر من جديد مريضات السرطان بشكل كبير بعد تلقيهم العلاج الكيماوي الذي يؤثر عليهن، ويكون السبب الرئيسي لسقوط جميع شعير الجسم.

وبعد انتهاء العلاج تبدأ رحلة البحث عن الطرق الطبيعية التي تعد أكثر أمانًا لعلاج مشكلة نمو الشعر مرة أخرى، ويتحدث اليوم لـ«الدستور» الدكتور مصطفى صبحي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، عن أفضل طرق علاج نمو الشعر بعد الكيماوي.

يقول الدكتور مصطفى صبحي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل: «ينمو الشعر في معظم الحالات، من 4 إلى 6 أسابيع، بعد أخر جلسة من العلاج الكيماوي، ثم ينمو حوالي 1 سم كل شهر، ويتم نموه أوقات كثيرة بشكل مختلف، فقد يبدو مختلف في طبيعته ولونه، وتصبح فروة الرأس جافة وحساسة، وقد يعود مع الوقت إلى طبيعته السابقة قبل العلاج، وربما قد يتغير جذريًا، وذلك يتوقف على مدى تأثير العلاج على هرمون الشعر في الجسم».

ويجب معرفة أن سرعة نمو الشعر بعد الانتهاء من العلاج الكيميائي، ترتبط بسرعة نمو الشعر لدى المرأة قبل الخضوع للعلاج، ومن أولى خطوات علاج الشعر هي أن الصحة النفسية جيدة فهى ستؤثر سلبًا أو إيجابًا على صحة الشعر وجماله في هذه المرحلة المهمة من التعافي من مرض السرطان بشكل عام».

ويضيف: «سيكون الشعر الجديد مثل شعر الطفل حديث الولادة بسبب ضعفه، مما يجعله أكثر عرضة للتلف، لذلك فهو يحتاج إلى عناية خاصة لأن هذا سيساعد في الحفاظ عليه وتقويته لكي ينمو بشكل أفضل وأسرع، وحتى مع وجود بعض سنتمترات فقط من الشعر، يمكن للمرأة تمشيطه بإستعمال فرشاة ناعمة مثل فرشاة الأطفال لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وهناك بعض الخطوات التي تعزز نمو الشعر بعد الكيماوي هي:

- تدليك فروة الرأس بالزيوت الطبيعية
تساعد عملية تدليك فروة الرأس بلطف في تعزيز نمو الشعر، فالتدليك عمل على تنشيط الدورة الدموية في بصيلات الشعر مما يساعد على تغذيتها بشكل أفضل، ولكن الفائدة ستتضاعف عندما يتم تدليكه بزيت الخروع الذي يقوي جذور الشعر، ويساعد على زيادة كثافة الرموش والحاجبين والأظافر.

- قص الشعر
يمكن للمرأة بعد أن يبدأ شعرها في النمو بشكل سيط أن تقوم بحلقة مرة أخرى تمامًا بالموس؛ لأن ذلك يقوية لأن الشعر يظهر من جديد في حالة ضعف ولا يكتسب القوة إلا بعد وقت من نموه.

- الابتعاد عن المصففات والصبغات:
يجب الابتعاد عن مصففات الشعر والأدوات الحرارية بجميع أنواعها والصبغات في فترة نمو الشعر لأن ذلك يسبب تلف للشعر وبطء نموه وتهيج فروة الرأس الحساسة.

- عدم غسل الشعر بشكل يومي:
يجب تجنب غسل الشعر بشكل يومي، واستخدام شامبو خالي من السلفييت أو شامبوهات الأطفال الرضع عند غسله.

- النظام الغذائي:
يجب اتباع نظام غذائي متوازن وتناول أطعمة غنية بالبروتينات والمعادن الأساسية كالحديد والزنك والماغنيسيوم، والفيتامينات المتنوعة.

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