22268 إصابة جديدة و389 وفاة بكورونا فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 22268 حالة، ليصل الإجمالي إلى 983588 إصابة.وكشفت البيانات تسجيل 389 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 15160.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.