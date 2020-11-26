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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«طالب بإسقاط الحج والصلاة».. إخلاء سبيل مدعى النبوة التركى

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:40 ص
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
هدير سند
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أصدرت المحكمة الجنائية العليا في مدينة قوجه إيلي التركية، أمس، قرارًا بالإفراج عن المتهم شعبان أوزديل، بعد احتجازه لمدة 14 شهرًا، والذي كان يحاكم بتهم ادعاء النبوة وازدراء الأديان السماوية، والاحتيال باستغلال المعتقدات والمشاعر الدينية، وفقًا لصحيفة "بيرجون" التركية.

وبدأ التحقيق مع أوزديل المعروف باسم "رأفت أفندي"، و9 آخرين من معاونيه، في عام 2019، بتهمة "الاحتيال باستغلال المعتقدات والمشاعر الدينية"، وأفرج اليوم عنهم جميعًا، في المحاكمة المعروفة باسم "طائفة رأفت أفندي".

كان أوزديل قد أثار الجدل بعد انتشار ادعاءاته حول كونه نبي هذا العصر، وكان يطلب 500 ليرة مقابل رؤية وجهه، كما احتال على آخرين بطلب المجوهرات والمال وسيارة فاخرة وإقامة صيفية بأرقى الأماكن السياحية في تركيا، مقابل أن يدخلهم الجنة، ومن يرفض إعطاءه المجوهرات والسيارات والمنازل يكون الحكم عليه بدخول جهنم، ويرعبهم ويهددهم بالعذاب في الدنيا والآخرة.

وحرض أوزديل المسلمين والمسيحيين على عدم أداء الفروض الدينية، إذ ادعى أنه نبي لا يقبل الحج ولا يحتاج للصلاة ممن آمنوا به.

وقد أثبتت التحريات قيام طائفة رأفت أفندي بالنصب والاحتيال على 36 شخصًا، منهم 10 أشخاص تقدموا ببلاغات، في أكتوبر من العام الماضي.

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