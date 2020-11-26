«الكوتاتسو» وسيلة تدفئة عمرها 45 عامًا تعود مرة أخرى

- هوري كوتاتسو



- أوكى كوتاتسو



- داينينج كوتاتسو



مع بداية فصل الشتاء وتساقط الأمطار وانخفاض الحرارة بشكل كبير، يبحث الجميع عن وسيلة للتدفئة، وكل شتاء تظهر وسيلة جديدة، وقد نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن وسيلة تدفئة جديدة كانت موجودة في دولة اليابان منذ 45 عامًا تنشر الدفء بشكل مميز وآمن وتدعى "الكوتاتسو".وهى عبارة عن حفر حفرة فى أرض الغرفة، ووضع جهاز المدفئة داخل هذه الحفرة وكان يتم صنع هذه المدفئة ويستخدم بها الفحم الحجري، والأشخاص يجلسون أمامها ليستمتعوا بالدفئ.ويتم وضع جهاز الحرارة فى وسط الغرفة دون حفر، ويلتف حوله الأفراد للشعور بالدفء، ويستخدم فيها الفحم الحجرى أيضا.أحدث من النوعين السابقين حيث يتم وضع طاولة كوتاتسو وحولها مجموعة مقاعد، ويتم وضع مدفئة كهربائية داخل الطاولة.وما زالت "كوتاتسو" موجودة حتى الآن فى بعض المناطق فى المجتمع اليابانى، فهى المكان المفضل للشعب اليابانى وفى الفترهة الأخيرة تقلص استخدام كوتاتسو بسبب ظهور المدافئ الكهربائية وانتشار أرضيات المنازل التى تحتوى على مدافئ.وهناك 20٪ من الشعب اليابانى مازال يستخدم الكوتاتسو حتى الآن لأنها وسيلة سهلة ورخيصة مقارنة بالمدفئة الكهربائية، وتوقع الخبراء بأن مدافئ الكوتاتسو ستعود مرة أخرى، وستزيد نسبة مبيعاتها، بسبب الحملات التى تقوم بها الحكومة اليابانية لتحث الناس على توفير الطاقة وبالفعل فى هذه الفترة يقوم كثير من اليابانيين بعمل حفلات نهرية يستخدمون بها جهاز الكوتاتسو محاولة منهم فى استعادة الطقوس اليابانية التقليدية القديمة.