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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

داود أوغلو: أردوغان يغير رأيه بشكل سريع والليرة تواصل الانهيار

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:53 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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اعتبر أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي، أن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، يغير رأيه بشكل سريع، مشيرًا إلى أن "الفائدة التي اعتبرها محرمة، رفعها بعد أسبوع واحد فقط"، حسبما نشر جريدة زمان التركية.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن أردوغان يغير رأيه بشكل يومي حيث يمكنه استخدام الحجج الروحية واستهلاكها بسهولة بالغة، وسعر الفائدة الذي كان حراما قبل أسبوع يرتفع بمقدار 475 نقطة أساس بعد أسبوع.

وقال "أوغلو": السبب في ذلك هو أن أردوغان عندما سيفكر أن الأزمة تحت السيطرة، سيبدأ في الحديث عن تخفيض أسعار الفائدة".

ووجه تساؤلا لأردوغان، قال: "إذا كنت على علم بميزانية البنك المركزي، فلماذا صبرت على هذا؟ وإذا لم تكن على علم بها، ألم تتعلم إلقاء نظرة على الميزانية العمومية خلال 18 عاما؟".

وأضاف أنه يثق بقدرة وأمانة كل من لطفي ألفان الذي عين في منصب وزير الخزانة والمالية، وناجي أغبال في رئاسة البنك المركزي التركي، لكنه "لا يعتقد أن قدراتهما في المقاومة السياسية ستكون كافية".

وفقد البنك المركزي جزءا كبيرا من رصيده بالعملة الأجنبية خلال العام الماضي في سبيل وقف انهيار الليرة التركية.

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