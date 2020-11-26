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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تسجل 6814 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:15 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
هدير سند
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أعلن فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، اليوم، تسجيل 6814 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمختلف أنحاء تركيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار قوجة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 467 ألفًا و730 إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 12 ألفًا و840 حالة وفاة، بعد وفاة 168 مواطنًا اليوم.

وأوضح قوجة أن الوزارة أجرت 164 ألفًا و547 فحصًا، للكشف عن فيروس كورونا، وأكد أن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها حتى اليوم بلغت 17 مليونًا و733 ألفًا و520 فحصًا.

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