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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الجمارك الصينية تحتجز واردات الفحم الأسترالى

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:40 ص
سلطات الجمارك الصينية
سلطات الجمارك الصينية
وكالات
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أوقفت سلطات الجمارك الصينية دخول كميات من واردات الفحم القادمة من أستراليا في ظل تصاعد النزاع الدبلوماسي بين بكين وكانبرا.

وقال كيث بيت، وزير الموارد الأسترالي، اليوم الخميس، إنه علم بوجود تأخير في السماح بدخول صادرات الفحم الأسترالي إلى الصين وإن الحكومة تعمل مع المصدرين على حل المشكلة.

ونقلت كالة أستراليان أسوشيتد برس الأسترالية للأنباء عن الوزير القول: "نعرف أن تعامل الموانئ مع واردات الفحم الأسترالي تستغرق وقتا أطول وبخاصة في هذا الوقت من العام، نحن نواصل العمل مع الصناعة لمعرفة تأثير هذه القيود غير الرسمية على موارد المصدرين".

وبحسب تحليل لبيانات حركة السفن أجرته وكالة بلومبرج للأنباء فإن هناك أكثر من 50 سفينة راسية في الموانئ الصينية تنتظر السماح لها بتفريغ حمولاتها من الفحم الأسترالي.

وتقول وسائل إعلام محلية أسترالية، بما في ذلك وكالة الأنباء، إن قيمة كميات الفحم العالقة تقدر بأكثر من 700 مليون دولار أسترالي (500 مليون دولار أمريكي).

وفي تفريغ لأحدث مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية شاو ليجيان قال ردا على سؤال لمحرر بلومبرج دون الإشارة مباشرة إلى واردات الفحم من أستراليا إن الجمارك الصينية اكتشفت في "السنوات الأخيرة، حالات كثيرة لا يكون فيها الفحم مطابقا لمعاييرنا لحماية البيئة".

وأضاف أنه "وفقا للقوانين والنظم ذات الصلة، فإن مسؤولي الجمارك عززوا عمليات التفتيش على عناصر الجودة والسلامة والبيئة في الفحم المستورد لتحسين حماية الحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية وضمان السلامة البيئية".

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