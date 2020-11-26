رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الحكم على زعيم عصابة ابتزاز جنسى بالسجن 40 عاما

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:37 ص
حبس زعيم عصابة
حبس زعيم عصابة
وكالات
طباعة
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة كورية جنوبية حكمت اليوم الخميس على زعيم عصابة للابتزاز الجنسي عبر الإنترنت بالسجن 40 عاما.

وأدين تشو جو-بن (24 عاما) بإدارة شبكة على الإنترنت ابتزت ما لا يقل عن 74 امرأة منهن 16 مراهقة، فيما وصفته السلطات "بالعبودية الافتراضية" من خلال إجبارهن على إرسال صور جنسية لهن في الفترة بين مايو2019 وفبراير 2020.

وقالت الوكالة إن محكمة منطقة سول المركزية حكمت بالسجن على تشو لانتهاكه القوانين الجنائية وقوانين حماية الطفل من خلال إعداد ونشر مواد إباحية وإدارة منظمة إجرامية.

ولم يتسن الوصول إلى محامي تشو للتعليق. ولكن عندما احتجزت الشرطة تشو في مارس، قال إنه يود الاعتذار للضحايا.

ونقلت يونهاب عن القاضي الذي أصدر الحكم قوله إن "المتهم استدرج العديد من الضحايا وهددهن بطرق مختلفة لإنتاج مواد إباحية ووزعها لفترة طويلة على كثيرين.. لقد تسبب على وجه الخصوص في إلحاق ضرر لا يمكن علاجه بالعديد من الضحايا من خلال نشر هوياتهن".

وأثارت القضية غضبا شديدا على الصعيد الوطني حيث وقع ملايين الكوريين على التماسات تحث السلطات على الكشف عن هوية تشو والتحقيق ليس فقط مع المنظمين ولكن أيضا المشاركين في الشبكة الذين دفعوا ما يصل إلى 1.5 مليون وون (1360 دولارا) لمشاهدة مقاطع الفيديو والصور المسيئة.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

الأرصاد: قد نشهد 4 فصول في يوم واحد

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 26-11-2020

الصور

image description

محافظ الفيوم يسلم 25 منزلًا بعد تطويرها بقرية السدح (صور)

image description

مبادرة «التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ56 أسرة بأسيوط

image description

بـ«حلل وأكياس».. مواطنون يحتمون من الأمطار بطريقة خاصة

image description

الأمطار تجبر مواطنين على ارتداء أكياس بلاستيكية

image description

بالأكياس البلاستيكية.. المواطنون يحتمون من الأمطار في القاهرة (صور)

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

ألمانيا تقلص التجمعات الخاصة لـ خمسة أشخاص

ألمانيا تعتزم العمل على حظر أوروبى لسياحة التزلج

توقعات بمزيد من الفيضانات فى الصيف المقبل بأستراليا

الحكم على زعيم عصابة ابتزاز جنسى بالسجن 40 عاما

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

الليلة.. الفنان خالد منيب وفرقته بضيافة الأمير طاز

تأجيل ندوة مصطفى الفقى بجامعة حلون بسبب الأحوال الجوية

نجوم أوبرا الإسكندرية فى سهرة فنية بمسرح سيد درويش.. الليلة

افتتاح العرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون.. الليلة