5 صيحات مكياج موضة موسم فصل شتاء 2021

- الألوان الوردية



- الروج الأحمر



- الألوان القوية للعيون



- الألوان الناعمة



- الأيلاينر







مع اقتراب كل موسم من فصول السنة الأربعة تتساءل النساء عن أحدث صيحات الموضة في عالم الأزياء والمكياج، وقد بدء موسم فصل شتاء عام 2021 بشكل مختلف جدا، خاصة وقد اقترب موسم الأعياد، وترغب كل امرأة في أن تكون إطلالتها هي الأروع، لذلك تقدم "الدستور" أبرز الصيحات والألوان موضة مكياج موسم فصل شتاء عام 2021.يعتمد المكياج الشتوي على الألوان الدافئة في الآيشادو، والتي تمتزج بين الوردية المتوسطة واللون المشمشي المط المتوسط لمنح العيون جاذبية، ووضع البلاشر الزهري على الخدود والروج بالألوان الحيوية التي تليق بدرجة لون البشرة.لا يغيب الروج الأحمر عن ساحات الموضة وخاصة مكياج الشتاء بكل درجاته الرائعة الذي يتناسب مع مختلف الإطلالات اليومية والرسمية، كما أنه يليق بكل ستايلات المكياجات التي تريد المرأة تطبيقها والمميز بالروج الأحمر على الشفاة، ويناسب كل ألوان البشرة ويمنح الملامح المزيد من الجمال فور وضعه بالطريقة الصحيحة على الشفاة.موضة موسم فصل شتاء عام 2021 هى الألوان القوية في مكياج العيون وأبرزها اللون الأزرق القوي الذي يزيد من جمال رسمة العيون، حيث يمكن استعماله إما على الجفون مع باقي ألوان الآيشادو، أو من خلال تحديد الخط السفلي للعينين والخط الداخلي بالكحل.يمكن وضع مكياج للعيون بالألوان الناعمة كالبيج مثلًا، مع وضع روج بني داكن على الشفاة.لا زالت رسمة عيون القطة الأيلاينر منتشرة بكثرة في موضة المكياج الحالية، يمكن اختيار ألوان آيشادو فاتحة على الجفون لتبرز هذه الرسمة بطريقة واضحة.