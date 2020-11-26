رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:33 ص
ميدو جابر
ميدو جابر
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن اختفاء لاعب الأهلى السابق ميدو جابر من داخل أحد الفنادق.

وبالفحص تبين تردد شخصين على اللاعب بالفندق، وأنه قد غادر الفندق بصحبتهما برغبته، وأن ما تم تداوله بشأن اختطافه عارٍ تماما من الصحة جملةً وتفصيلًا.

وفى وقت سابق أكد معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة في فريق سيراميكا كليوباترا، اختفاء اللاعب ميدو جابر في ظروف غامضة.

وأضاف المشرف العام على الكرة في سيراميك، في تصريحات لقناة "صدى البلد": "كنا نخوض المران اليوم في المعسكر المغلق الذي بدأناه في أحد فنادق القوات المسلحة في التجمع الخامس".

وواصل "ميدو" تفاجأ بعدم عمل الكارت الخاص بغرفته وذهب عامل لتنشيط الكارت فوجئنا بأن مسؤول الاستقبال طلب اللاعب بنفسه وهذا ليس طبيعيًا، واضطر ميدو للذهاب للاستقبال لتنشيط الكارت".

وأضاف "كان هناك شخصين طلبا التصوير مع ميدو جابر وفجأة بعد الصورة ذهب معهما خارج الفندق ومنذ تلك اللحظة تم غلق هاتفه ولم يظهر اللاعب بعد ذلك وكل متعلقاته متواجدة في غرفته".

وتابع: "لا نعلم أي شيء عن ميدو جابر حتى الآن ولا أعرف إن كان بخير أو تم اختطافه أو أي شيء وقمنا بعمل محضر".

وأردف: "نقوم مع فندق الإقامة حاليا بمراجعة كاميرات المراقبة خاصة وحدثت تلك الواقعة في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء ولكن الفندق طلب تصريح أمني أولا لتفريغ الكاميرات".

ومن جانبها، أكدت والدة ميدو جابر، أنها لا تعلم أي شيء عن نجلها منذ اختفائه، مطالبة بضرورة معرفة أسباب اختفائه والوصول إليه.

وأضافت باكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش، أن نجلها اختفى بشكل مفاجئ، ولا تعلم عنه أي شيء، متابعة: أنا برفع صوتي لرئيس الجمهورية يعرف ابني راح فين، وهو كلمني الصبح قالي يا ماما هقفل تليفوني ماتقلقيش الساعة 7 بالتحديد.

موضوعات متعلقة

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

تعليق الدراسة غدا بكليات جامعة الأزهر

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

الصور

image description

محافظ الفيوم يسلم 25 منزلًا بعد تطويرها بقرية السدح (صور)

image description

مبادرة «التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ56 أسرة بأسيوط

image description

بـ«حلل وأكياس».. مواطنون يحتمون من الأمطار بطريقة خاصة

image description

الأمطار تجبر مواطنين على ارتداء أكياس بلاستيكية

image description

بالأكياس البلاستيكية.. المواطنون يحتمون من الأمطار في القاهرة (صور)

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

قلوب الأرجنتينيين تنفطر لوفاة مارادونا (صور)

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 26-11-2020

أسرة مارادونا تكشف آخر عبارة قالها الأسطورة الكروية

اختفاء لاعب الأهلى السابق فى ظروف غامضة.. ووالدته: ابنى فين

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

تأجيل ندوة مصطفى الفقى بجامعة حلون بسبب الأحوال الجوية

نجوم أوبرا الإسكندرية فى سهرة فنية بمسرح سيد درويش.. الليلة

افتتاح العرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون.. الليلة

صدور كتاب «النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت» لــ زكى عبدالمجيد