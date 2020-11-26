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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الكورى الجنوبى يعلق إجازاته بسبب كورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:47 ص
الجيش الكورى الجنوبى
الجيش الكورى الجنوبى
وكالات
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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن الجيش قرر تعليق منح الإجازات لجميع القوات مؤقتًا.

ونقلت وكالة "يونهاب" أن قرار الجيش يأتي بعد الإبلاغ عن إصابات بفيروس كورونا المستجد في معسكر تدريب للجيش بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس ذاته على مستوى البلاد.

وقرر الجيش تعليق الإجازات حتى 7 ديسمبر، حيث ستخضع جميع القوات لإجراءات تباعد اجتماعي مشددة في الثكنات، مع تعليق الإجازات والزيارات اعتبارًا من يوم الجمعة.

جاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من إصابة عشرات الجنود بفيروس "كوفيد-19" في معسكر تدريب للجيش في بلدة "يون تشون" الحدودية المركزية، وحتى اليوم الخميس، تم تأكيد إصابة 66 من المجندين الجدد وأربعة ضباط بالفيروس في الوحدة.

وقال وزير الصحة في كوريا الجنوبية، يوم الأحد الماضي، إن العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها ستعمل على إغلاق الحانات والأندية الليلية والحد من التجمعات الدينية، إلى جانب فرض قيود على تقديم الخدمة في المطاعم، في محاولة لاحتواء موجة ثالثة لحالات العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف بارك نيونغ-هو في مؤتمر صحفي "الموجة الثالثة من تفشي مرض كوفيد-19 آخذة في التأرجح على نحو متزايد.. الوضع خطير للغاية".

وتابع أن انتشار المرض على مستوى البلاد يأتي مدفوعا ببؤر التفشي في مدينة سيئول المكتظة بالسكان، حيث يوجد نحو نصف سكان البلاد الذين يبلغ عددهم 52 مليون نسمة.

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