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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب أمريكى مهاجمًا ترامب: يستغل صلاحياته

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:58 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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اعتبر رئيس لجنة شئون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، أن الرئيس دونالد ترامب "استغل" صلاحياته في إعلان العفو عن مستشاره السابق مايكل فلين.

وكتب النائب الديمقراطي على "تويتر"، أن "دونالد ترامب قد استغل مرارا حقه في العفو لمنحه لأصدقائه وحماية من قدموا له غطاء، والآن أصدر عفوا عن مايكل فلين الذي كذب من أجل إخفاء تعاملاته مع الروس".

يذكر أن مايكل فلين كان مستشارا للأمن القومي للرئيس ترامب في يناير وفبراير عام 2017.

وواجه اتهاما بتقديم معلومات كاذبة لمكتب التحقيقات الفدرالي حول اتصالاته مع السفير الروسي آنذاك سيرغي كيسلياك.

وفي إطار صفقته مع التحقيق، اعترف فلين بصحة التهم الموجهة إليه، لكنه سحب اعترافه في وقت لاحق، متهما السلطات بانتهاك شروط الصفقة.

وكانت وزارة العدل الأمريكية بصدد إسقاط التهم عن فلين، لكن القاضي الفدرالي علق في مايو الماضي إصدار القرار في قضيته.

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