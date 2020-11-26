رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

تراجع صناعة السيارات البريطانية بنسبة 18.2%

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:42 ص
صناعة السيارات البريطانية
صناعة السيارات البريطانية
وكالات
طباعة
تراجعت صناعة السيارات البريطانية بنسبة 18.2% الشهر الماضي، حيث واجهت تلك الصناعة صعوبة قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت أرقام جديدة من جمعية مصنعي وتجار السيارات أن 110 آلاف و179 وحدة خرجت من المصانع في أكتوبر 2020، ويمثل هذا انخفاضا بمقدار 24 ألفا و490 سيارة مقارنة بأرقام أكتوبر من العام الماضي.

وأرجعت الجمعية ذلك التراجع إلى قلة الصادرات التي يتم شحنها إلى أوروبا والولايات المتحدة، فضلا عن قلة تصنيع السيارات للسائقين في بريطانيا.

وانخفض الإنتاج للسوق المحلية بنسبة 13.6% إلى 18 ألفا و629 وحدة، بتراجع قدره 2921 سيارة مقارنة بالعام الماضي.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

«السياحة» تحذر من السفر إلى إقليم تيجراي بإثيوبيا

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا

الصور

image description

محافظ الفيوم يسلم 25 منزلًا بعد تطويرها بقرية السدح (صور)

image description

مبادرة «التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ56 أسرة بأسيوط

image description

بـ«حلل وأكياس».. مواطنون يحتمون من الأمطار بطريقة خاصة

image description

الأمطار تجبر مواطنين على ارتداء أكياس بلاستيكية

image description

بالأكياس البلاستيكية.. المواطنون يحتمون من الأمطار في القاهرة (صور)

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

قلوب الأرجنتينيين تنفطر لوفاة مارادونا (صور)

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 26-11-2020

أسرة مارادونا تكشف آخر عبارة قالها الأسطورة الكروية

اختفاء لاعب الأهلى السابق فى ظروف غامضة.. ووالدته: ابنى فين

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

تأجيل ندوة مصطفى الفقى بجامعة حلون بسبب الأحوال الجوية

نجوم أوبرا الإسكندرية فى سهرة فنية بمسرح سيد درويش.. الليلة

افتتاح العرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون.. الليلة

صدور كتاب «النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت» لــ زكى عبدالمجيد