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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

عنيدة وعصبية.. لوحبيبتك برج الثور اعرف أهم صفاتها

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:47 ص
برج الثور
برج الثور
سلمى بدر
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لمواليد كل برج من الأبراج الفلكية صفات وأسرار خاصة بهم وتميزهم بشكل عن غيرهم، هناك من يتميز بالعصبية ومن يتميز بالذكاء ومن يتميز بالرومانسية وعند ارتباط الأشخاص بشريك من مواليد أي برج مختلف عنهم أول مايبحثون عنه هو صفاته ومميزاته وعيوبه.

تتحدث لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن أبرز صفات ومميزات وعيوب المرأة مولودة برج الثور.

تقول منى: "تحب مولودات برج الثور التملك والسيطرة، وهن صاحبات شخصية عنيدة، غامضة وأنانية في بعض الأحيان والمواقف ويعشقن الأناقة ومتابعه احدث صيحات الموضة ويتمسكن بشكل ملحوظ بعملهان وأصدقائهن القدامى لأنهن يفتقدن الأمان والاستقرار في حال بعدهم عنهم".

وعلى الرغم من عشق مولودة برج الثور للأماكن والمطاعم الفاخرة، إلا أنهن يفضلن البقاء في المنزل والاستمتاع بالهدوء، ويلجأن إلى الأماكن الطبيعية لاستعادة نشاطهن وتهدئة أعصابهن غيرانهن يصعب عليهن التأقلم بسهولة مع المحيطين بهن، فهن يحتاجن إلى الكثير من الوقت للتقرب من الناس.

وتضيف: "تجهل مولودات هذا البرج التعامل بسهولة مع الضغوطات والمشاكل، مما يدفعهن إلى التأثير بشكل سلبي جدًا على المقربين منهن عن غير قصد عندما يواجهن تلك المواقف ودائما يبحثن عن الحب ولا يترددن أبدًا في بناء علاقة عاطفية بسرعة مع الشخص الذي يعجبهن وينجذبن إليه ويهربن من مشاكلهن بالنوم، والابتعاد عن الآخرين قدر الإمكان".

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