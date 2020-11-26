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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السفير الفلسطينى لدى موسكو: نجرى مباحثات للحصول على لقاح «سبوتنيك V»

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:20 ص
عبد الحفيظ نوفل
عبد الحفيظ نوفل
وكالات
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قال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن السلطات الفلسطينية تجري مباحثات مع موسكو لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للفيروس.

وقال السفير في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية نشر اليوم الخميس، إن الجانب الفلسطيني يتابع التطورات الخاصة باللقاح الروسي وينتظر بدء التطعيم في روسيا.

وأضاف أن السلطات الفلسطينية تجري مباحثات مع موسكو بشأن شراء اللقاح، مشيرا إلى أن نقل اللقاح يتطلب موافقة وزارة الصحة الإسرائيلية.

وأعاد إلى الأذهان أن روسيا أرسلت إلى فلسطين 6 أطباء لتدريب الأطباء الفلسطينيين على محاربة فيروس كورونا قبل أسبوعين.

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